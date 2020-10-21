Из биомассы создали самый огнестойкий пластик

Специалисты научились получать из целлюлозной биомассы ароматические полимеры, обладающие самым высоким уровнем огнестойкости.

Новый органический пластик имеет термостабильность, то есть способность сохранять свои свойства при повышении температуры до как минимум 740 градусов по Цельсию. Материал был создан из исходного сырья без использования тяжёлых неорганических наполнителей, а это значит, что он лёгок сам по себе. Ожидается, что применение такого пластика позволит снизить урон, который человек наносит природе.