Наука и технологии
Вчера 20:48
Из биомассы создали самый огнестойкий пластик
Это позволит наладить переработку органики
Получать пластик из возобновляемых источников биомассы, например, переработанных пищевых отходов, — привлекательная идея для всех адептов экологичного производства. Однако у такого метода есть ограничение — биопластик обладает плохой устойчивостью к тепловому воздействию. Похоже, исследователи из Японии нашли выход из ситуации.
Специалисты научились получать из целлюлозной биомассы ароматические полимеры, обладающие самым высоким уровнем огнестойкости.
Новый органический пластик имеет термостабильность, то есть способность сохранять свои свойства при повышении температуры до как минимум 740 градусов по Цельсию. Материал был создан из исходного сырья без использования тяжёлых неорганических наполнителей, а это значит, что он лёгок сам по себе. Ожидается, что применение такого пластика позволит снизить урон, который человек наносит природе.