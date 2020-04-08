Из частей кроссовок начали делать защитные экраны для врачей

В частности, компания использует элементы популярных кроссовок Nike Air. В ход идут стельки, шнурки и подошвы. Создавая свой прототип, Nike ориентировалась на защитные экраны, подобные тем, что используют медработники в Орегонском университете науки и здоровья (OHSU).

Прототипы испытают на этих же медицинских специалистах. Сообщается, что первую партию защитных экранов от Nike уже доставили врачам и медсёстрам университета.

Стоит отметить, что количество заражённых новым коронавирусом в мире превысило 1,4 млн человек.