Из чего в России делали тёплую одежду тогда и сейчас: от шерсти к одежде с автообогревом

В Древней Руси существовало несколько видов верхней одежды на зимний сезон. Зависел выбор одежды от социального положения человека. Крестьяне, например, носили армяк (изготавливался он из шерстяной ткани), богатые люди - шубу (использовался натуральный мех). Самым популярным видом верхней одежды был тулуп (обычно из овечьей шкуры).

Если говорить о сегодняшних днях, то чаще всего мы покупаем на зиму пуховик. Первый пуховик, кстати, возник в XV веке, в России всё равно многие до середины XIX века предпочитали носить тулупы и армяки. Вообще закрепился в качестве части гардероба российского жителя пуховик только в конце XX века.

Для изготовления пуховика используются такие материалы, как полиэстер, полиамид, нейлон. Полиэстер способен хорошо защитить от ветра, влаги, может выдержать перепады температур. Полиамид отличается тем, что сохраняет устойчивую форму, имеет водоотталкивающие свойства и быстро высыхает. Нейлон обладает тоже определёнными плюсами: это прочность, лёгкость, износостойкость.

Используется для создания утеплённой одежды мембранная технология. Она представляет собой наличие очень тонкого слоя соединительного вещества, что помогает создать защитный барьер. Подобная мембрана помещается внутрь - она как бы подстилает изнутри внешний слой ткани. В идеале же такой внешний слой должен иметь водоотталкивающие свойства.