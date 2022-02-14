Из чего в России делали тёплую одежду тогда и сейчас: от шерсти к одежде с автообогревом

Из чего в России делали тёплую одежду тогда и сейчас: от шерсти к одежде с автообогревомРассказывает портал «Научная Россия»
В Древней Руси существовало несколько видов верхней одежды на зимний сезон. Зависел выбор одежды от социального положения человека. Крестьяне, например, носили армяк (изготавливался он из шерстяной ткани), богатые люди - шубу (использовался натуральный мех). Самым популярным видом верхней одежды был тулуп (обычно из овечьей шкуры).
Если говорить о сегодняшних днях, то чаще всего мы покупаем на зиму пуховик. Первый пуховик, кстати, возник в XV веке, в России всё равно многие до середины XIX века предпочитали носить тулупы и армяки. Вообще закрепился в качестве части гардероба российского жителя пуховик только в конце XX века.
Для изготовления пуховика используются такие материалы, как полиэстер, полиамид, нейлон. Полиэстер способен хорошо защитить от ветра, влаги, может выдержать перепады температур. Полиамид отличается тем, что сохраняет устойчивую форму, имеет водоотталкивающие свойства и быстро высыхает. Нейлон обладает тоже определёнными плюсами: это прочность, лёгкость, износостойкость.
Используется для создания утеплённой одежды мембранная технология. Она представляет собой наличие очень тонкого слоя соединительного вещества, что помогает создать защитный барьер. Подобная мембрана помещается внутрь - она как бы подстилает изнутри внешний слой ткани. В идеале же такой внешний слой должен иметь водоотталкивающие свойства.
В России с каждым годом появляется всё больше инновационных разработок зимней одежды. В 2021 году исследователи из Белгородского университета кооперации, экономики и права запатентовали своё изобретение. Оно представляет собой верхнюю одежду с автономным источником энергии. Благодаря подобной технологии человек может согреваться с помощью электроэнергии, которая создаётся при деформации одежды. При этом можно даже устанавливать определённый режим обогрева.
Ещё одна уникальная разработка - обогревающие перчатки. Над созданием этих аксессуаров работали учёные из Института инженерной физики (МОУ ИИФ). Такие перчатки имеют встроенную систему обогрева. Без подзарядки пользоваться ими можно 2-8 часов.
Изображения этих двух разработок вы можете увидеть выше.