Из двух компьютеров 80-х собрали аккордеон

Из двух компьютеров 80-х собрали аккордеонИ да, на нем можно играть
Шведский инженер-программист Линус Окессон представил аккордеон, который он назвал "Коммодордион", сделанный из двух старинных компьютеров Commodore 64, соединенных гармошкой из дискет, склеенных вместе.
Для создания коммодордиона потребовалось много опыта а разработке программного обеспечения и взлома оборудования, о чем Окессон рассказывает на своем сайте.
Окессон подключил специальный блок питания, и когда он включает устройство, загружаются обе машины Commodore 64. Затем он загружает в каждую машину написанное им музыкальное программное обеспечение с платы эмулятора Commodore Datasette.
Специальная плата микшера объединяет аудиосигналы от двух устройств и измеряет входной сигнал от сильфона, чтобы контролировать уровень громкости звука на выходе. Сифон, состоящий из множества 5,25-дюймовых дискет, вырезанных и склеенных по форме, при сжатии выпускает воздух через отверстие. Микрофон, установленный рядом с этим отверстием, преобразует услышанный шум в звуковую огибающую, которая изменяет уровень громкости звука. Сам коммодордион не имеет динамиков, а выводит свой электронный звук через разъем.
У устройства есть один огромный недостаток, пишет Окессон: эргономика. При игре устройство создает нагрузку на левое запястье, руку и плечо из-за расположения клавиш на левой стороне инструмента и того факта, что левая рука также должна выдерживать вес устройства.