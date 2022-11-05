Из двух компьютеров 80-х собрали аккордеон

Для создания коммодордиона потребовалось много опыта а разработке программного обеспечения и взлома оборудования, о чем Окессон рассказывает на своем сайте.

Окессон подключил специальный блок питания, и когда он включает устройство, загружаются обе машины Commodore 64. Затем он загружает в каждую машину написанное им музыкальное программное обеспечение с платы эмулятора Commodore Datasette.