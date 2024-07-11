Из электронного мусора научились эффективно извлекать редкоземельные металлы

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, команда профессора Виктора Мугеля представила новую методику с использованием тетратиометаллатов для отделения и извлечения европия, редкоземельного металла, имеющего большое значение для электронных устройств. Этот метод упрощает процесс извлечения, значительно повышая эффективность и выход по сравнению с традиционными методиками.

Мари Перрен, ведущий автор исследования, объясняет, что существующие методы неэффективны и требуют многочисленных этапов экстракции. Новый подход, вдохновленный естественными белковыми процессами, использует небольшие неорганические молекулы для разделения за меньшее количество шагов и с более высоким выходом.

Метод команды перспективен и для других редкоземельных металлов, таких как неодим и диспрозий, используемых в магнитах. Исследователи запатентовали свою технологию и основали стартап REEcover для коммерциализации процесса.