Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2024, 05:15
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Из электронного мусора научились эффективно извлекать редкоземельные металлы

Инновационный метод переработки
Исследователи из ETH Zurich разработали метод эффективного извлечения редкоземельных металлов из электронного мусора, что также поможет снизить зависимость Европы от импорта из Китая. Редкоземельные металлы необходимы для современных технологий, однако их добыча является экологически вредной и дорогостоящей.
Из электронного мусора научились эффективно извлекать редкоземельные металлы
© Ferra

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, команда профессора Виктора Мугеля представила новую методику с использованием тетратиометаллатов для отделения и извлечения европия, редкоземельного металла, имеющего большое значение для электронных устройств. Этот метод упрощает процесс извлечения, значительно повышая эффективность и выход по сравнению с традиционными методиками.

Мари Перрен, ведущий автор исследования, объясняет, что существующие методы неэффективны и требуют многочисленных этапов экстракции. Новый подход, вдохновленный естественными белковыми процессами, использует небольшие неорганические молекулы для разделения за меньшее количество шагов и с более высоким выходом.

Метод команды перспективен и для других редкоземельных металлов, таких как неодим и диспрозий, используемых в магнитах. Исследователи запатентовали свою технологию и основали стартап REEcover для коммерциализации процесса.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
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