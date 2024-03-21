Из грязи в князи: бывшего работника ресторана задержали за отмыв биткоинов

Приговор, вынесенный Вэнь в Коронном суде Саутварка, стал крупнейшим в Великобритании случаем конфискации криптовалюты такого рода. Прокуроры считают, что она сыграла ключевую роль в конвертации биткоинов в такие активы, как роскошные дома и драгоценности. Казалось бы, внезапная трансформация богатства Вэнь началась в 2017 году. Она переехала в многомиллионный лондонский дом, заявила, что является сотрудником элитного ювелирного бизнеса, и записала своего сына в престижную частную школу.

Однако попытки приобрести дополнительную дорогую недвижимость в Лондоне были пресечены, когда власти заподозрили ее в отмыве биткоинов. Замысловатая история Вэнь распуталась, когда следователи обнаружили несоответствия и отсутствие доказательств в поддержку ее заявлений.

Несмотря на эти тревожные сигналы, Вэнь продолжила свои щедрые траты, приобретя дорогие украшения в Цюрихе и недвижимость в Дубае в 2019 году.

Власти полагают, что к схеме может быть причастен еще один человек, личность которого пока не установлена.