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Наука и технологии
Опубликовано 10 февраля 2024, 02:15
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Из грязи в князи: новый метод превращения CO2 в ценный ресурс для топлива

Экологи ликуют
Ученые из Оклендского университета совершили значительный прорыв в борьбе с изменением климата, превратив отработанный углекислый газ (CO2) в ценный прекурсор для химических веществ и безуглеродного топлива.

Под руководством Зиюна Ванга исследовательская группа продемонстрировала метод превращения CO2 в муравьиную кислоту с помощью катализатора, изготовленного из переработанных свинцово-кислотных аккумуляторов. Этот процесс открывает захватывающие возможности для повторного использования CO2, основного парникового газа, способствующего глобальному потеплению.

Муравьиная кислота является универсальной молекулой с многочисленными потенциальными применениями:

  • Ее можно превратить в водород — чистое и эффективное топливо для автомобилей.

  • Она может хранить электрическую энергию в химической форме, подобно батарее.

  • Ее можно использовать для производства различных химикатов в нефтехимической промышленности.

Преобразование CO2 происходило эффективно в течение более 5 000 часов, что свидетельствует о долгосрочной стабильности. Расчеты показывают, что процесс может быть масштабирован для промышленного использования по конкурентоспособной цене.