Из грязи в князи: новый метод превращения CO2 в ценный ресурс для топлива

Под руководством Зиюна Ванга исследовательская группа продемонстрировала метод превращения CO2 в муравьиную кислоту с помощью катализатора, изготовленного из переработанных свинцово-кислотных аккумуляторов. Этот процесс открывает захватывающие возможности для повторного использования CO2, основного парникового газа, способствующего глобальному потеплению.

Муравьиная кислота является универсальной молекулой с многочисленными потенциальными применениями:

Ее можно превратить в водород — чистое и эффективное топливо для автомобилей.

Она может хранить электрическую энергию в химической форме, подобно батарее.

Ее можно использовать для производства различных химикатов в нефтехимической промышленности.

Преобразование CO2 происходило эффективно в течение более 5 000 часов, что свидетельствует о долгосрочной стабильности. Расчеты показывают, что процесс может быть масштабирован для промышленного использования по конкурентоспособной цене.