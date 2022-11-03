Из Интернета хотят удалить все видео с Юрой Шатуновым

Он объяснил, что ролики останутся лишь на двух YouTube-каналах, при этом запрет коснется не только Интернета, но даже федеральных телеканалов и радиостанций. Это не означает полную “изоляцию” творчества группы, любой желающий сможет запросить согласие правообладателя, уточнил продюсер. По его словам, таким образом он хочет зачистить информационное поле.

А вот представитель Юры Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал РИА Новости, что заявления Разина - бред. Так как 8 октября Ставропольский краевой суд отменил решение о правах Разина на песни “Ласкового мая”.