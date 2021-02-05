Из использованных масок предложили делать дороги

Новый материал объединяет измельчённые одноразовые маски с переработанным бетонным заполнителем (RCA). Последний делается из остатков разрушенных зданий, из кусков бетона. Они измельчаются и перерабатываются. Новый материал может сделать дороги прочнее.

Ранее ООН признала использованные одноразовые медицинские маски большой проблемой. По подсчётам экспертов, 75% использованных масок и других отходов, связанных с пандемией, окажутся на свалках или в океане.

Новая разработка учёных может частично решить проблему. Исследователи говорят, что смесь RCA с масками может использоваться для двух из четырёх слоёв для дорог. Для прокладки двухполосной дороги длиной в один километр потребуется около 3 млн масок.