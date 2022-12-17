Из клеток человека сделали гель, останавливающий пули

Исследователи из Кентского университета говорят, что гель может обеспечить безопасность военного и полицейского персонала, а также защитить самолёты и космические корабли от разлетающихся обломков. Защитный материал содержит белок, содержащийся в клетках человека — талин.

Как пояснили учёные, каждая молекула имеет 13 «переключателей», которые могут разворачиваться при приложении силы. Они восстанавливаются после устранения силы, что позволяет поглощать удары. В экспериментах по образцу стреляли крошечными частицами базальта и более крупными осколками. Гель прикрывал алюминиевую пластину. Даже на сверхзвуковых скоростях гель останавливал объекты на месте.