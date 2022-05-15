Из коры тропического дерева добыли антидепрессант

Дерево Galbulimima belgraveana растёт в тропических лесах Папуа — Новой Гвинеи и севера Австралии. Его кору издавна применяют в медицинских целях и в религиозных обрядах. Считается, что отвар из неё вызывает сонное состояние, обезобливает и снимает жар.

Проверяя это, учёные выделили более 40 уникальных химических соединений из коры деревьев. Одно из них — алкалоид GB18. Это вещество связывается с опиоидными рецепторами и отключает их. Это может оказаться полезным при лечении депрессии и тревожных расстройств.

Теперь учёным предстоит адаптировать GB18 для использования человеком. Так можно будет создавать лекарства на основе вещества.