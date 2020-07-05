Из космоса засняли самую яркую за последние семь лет комету

Фотографию получил российский космонавт Иван Вагнер. Он рассказал, что с борта МКС хорошо виден хвост кометы C/2020 F3 (NEOWISE).

Это ретроградная комета с почти параболической орбитой. Её 27 марта 2020 года обнаружил космический телескоп NEOWISE. 3 июля комета прошла на минимальном расстоянии от Солнца. С Землёй комета максимально сблизится 23 июля 2020 года — будет проходить от планеты на расстоянии 103 млн километров. На момент открытия кометы её блеск был равен +17-й звёздной величины, а затем лишь нарастал по мере приближения к перигелию — ближайшей к Солнцу точке.