Из краха банка Силиконовой долины поданы иски против 17 бывших руководителей

FDIC утверждает, что ответчики действовали халатно и не следовали надлежащей банковской практике, в результате чего банк пошел на чрезмерные риски ради увеличения краткосрочной прибыли и роста цен на акции.

Иск, поданный в федеральный суд в Сан-Франциско, обвиняет руководителей банка в том, что они слишком сильно полагались на долгосрочные государственные облигации и ипотечные ценные бумаги, которые были уязвимы перед ростом процентных ставок. FDIC также критикует дивиденды в размере 294 миллионов долларов, выплаченные материнской компании банка в декабре 2022 года, за несколько месяцев до его краха, заявляя, что они привели к истощению необходимого капитала во время финансового кризиса.