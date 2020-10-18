Из Lego сделали фотобудку для собаки

Гертц, которая сама себя называет «Королевой дерьмовых роботов», использовала набор LEGO Mindstorms с сопрягаемыми деталями и электронными блоками. Из этого она сделала небольшую будку, которая оснастила педалью, датчиками и микросхемой. Будка может сфотографировать собаку, когда она нажимает на педаль, и выдать ей лакомство.

Симона рассказала, что идея создать фотобудку для собаки появилась у неё, когда она пыталась научить своего питомца скроллить экран на смартфоне и делать селфи.

Девушка не в первый раз делает странные проекты. Ранее она создала машинку-будильник, которая шлёпала её резиновой рукой.