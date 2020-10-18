Наука и технологии
Сегодня 17:38
Из Lego сделали фотобудку для собаки
Бесполезное и милое изобретение
Блогер Симона Гертц (Simone Giertz) создала фотобудку для своей собаки из конструктора Lego. Псу нужно лишь нажать лапкой на педаль, чтобы сделать снимок.
Гертц, которая сама себя называет «Королевой дерьмовых роботов», использовала набор LEGO Mindstorms с сопрягаемыми деталями и электронными блоками. Из этого она сделала небольшую будку, которая оснастила педалью, датчиками и микросхемой. Будка может сфотографировать собаку, когда она нажимает на педаль, и выдать ей лакомство.
Симона рассказала, что идея создать фотобудку для собаки появилась у неё, когда она пыталась научить своего питомца скроллить экран на смартфоне и делать селфи.
Девушка не в первый раз делает странные проекты. Ранее она создала машинку-будильник, которая шлёпала её резиновой рукой.