Из Lego собрали 3D-биопринтер, способный печатать человеческую кожу. Вы тоже можете

Обычно биологический материал для медицинских экспериментов получают либо от доноров, либо в виде отходов после операций. Принтер LEgo же создает трехмерные модели кожной ткани в чашке Петри, выкладывая ее слой за слоем. Исследователи надеются изучить работу с различными составами геля и соплами разного диаметра, чтобы попытаться как можно точнее воспроизвести ткани человеческой кожи.

3D-,иопринтер из Lego в полной сборке стоит всего 624 доллара, что гораздо дешевле промышленных 3D-биопринтеров, которые могут стоить десятки и сотни тысяч долларов.

Исследователи подробно описали свою разработку с описанием сборки, настройки и работы принтера в журнале Advanced Materials, а данные находятся в свободном доступе, чтобы любой желающий мог повторить их работу.