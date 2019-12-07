Из LEGO собрали «умный» сортировщик для LEGO

Сортировщик идентифицирует детали с помощью технологии компьютерного зрения. Само устройство состоит из более десяти тысяч элементов. Работает оно довольно быстро — может обработать деталь примерно за две секунды.

На самом деле, это не первый такой сортировщик. Подобное устройств появилось ещё в 2012 году. Однако Вест решил сделать более совершенный и «умный» прибор. После того, как несортированные детали попадают в машину, она начинает записывать их на видео. Изображения обрабатывает Raspberry Pi и отправляет их для дальнейшего анализа на другой компьютер по беспроводной связи. Уже там алгоритм, в основе которого лежит нейросеть, изучает снимки и категоризирует их.

На создание сортировщика Вест потратит около двух лет. Он сам обучал нейросеть на датасете из всех возможных деталей LEGO.