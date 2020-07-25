Из листьев ананаса создали дрон

Стоит уточнить, что не все детали дрона выполнены из ананасовых листьев. Из натуральных волокон сделан каркас беспилотника. Ещё один плюс помимо экологичности заключается в том, что такой корпус устойчив к электричеству, что предотвращает случаи короткого замыкания во время полёта.

Учёные утверждают, что одним из преимуществ использования натуральных материалов является их более высокий коэффициент прочности по сравнению с пластиком. Кроме того, натуральные материалы могут быть дешевле.

Экологичный дрон может летать на высоте около 30 метров на протяжении 20 минут. Характеристики не впечатляющие, но суть проекта была не в этом.