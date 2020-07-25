Наука и технологии
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Из листьев ананаса создали дрон
Он дешевле и, как утверждается, прочнее
Исследователи из Университета Путра в Малайзии создали дрон из листьев ананаса. Получилась не такая вредная для природы альтернатива изделиям из пластика.
Стоит уточнить, что не все детали дрона выполнены из ананасовых листьев. Из натуральных волокон сделан каркас беспилотника. Ещё один плюс помимо экологичности заключается в том, что такой корпус устойчив к электричеству, что предотвращает случаи короткого замыкания во время полёта.
Учёные утверждают, что одним из преимуществ использования натуральных материалов является их более высокий коэффициент прочности по сравнению с пластиком. Кроме того, натуральные материалы могут быть дешевле.
Экологичный дрон может летать на высоте около 30 метров на протяжении 20 минут. Характеристики не впечатляющие, но суть проекта была не в этом.