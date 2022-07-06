Из "мертвых" клеток кожи впервые клонировали мышь

Исследователи заморозили высушенные клетки кожи из хвостов мышей и хранили их до девяти месяцев, прежде чем попытаться создать из них клоны. Процесс сублимационной сушки убил клетки, но ученые обнаружили, что они все еще могут создавать клонированные эмбрионы ранней стадии, вставляя мертвые клетки в мышиные яйцеклетки, у которых были удалены собственные ядра.

Эти эмбрионы мыши на ранней стадии, известные как бластоцисты, были использованы для создания запасов стволовых клеток, которые были подвергнуты еще одному раунду клонирования. Стволовые клетки были введены в мышиные яйцеклетки, лишенные собственных ядер, что привело к появлению эмбрионов, которые суррогатные мыши вынашивали до срока. За первой клонированной мышью последовали еще 74. Чтобы проверить, была ли у клонов здоровая фертильность, девять самок и три самца были скрещены с нормальными мышами. Все самки дали приплод.

Несмотря на достигнутые результаты, процесс неэффективен - сублимационная сушка повредила ДНК в клетках кожи - и процент успеха в создании здоровых детенышей мышей женского и мужского пола составил всего от 0,2 до 5,4%. В некоторых клетках была потеряна Y-хромосома, что привело к рождению мышей-самок из клеток, полученных от животных мужского пола.