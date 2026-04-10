Из Microsoft уйдет топ-менеджер спустя 34 года работы

Опубликовано 10 апреля 2026, 09:48
Из Microsoft уйдет топ-менеджер спустя 34 года работыПодразделение разработки инструментов для программистов
Джулия Люсон, руководитель подразделения разработки инструментов для программистов в Microsoft, объявила об уходе на пенсию. Она покинет компанию в июне и станет советником, пишут СМИ. Люсон пришла в Microsoft в 1992 году.
За свою карьеру она прошла путь от разработчика базы данных Access до президента отдела. Она участвовала в создании первой версии Visual Studio — среды разработки для программистов.
В своём прощальном письме сотрудникам она пообещала помочь с перестройкой команды, чтобы «двигаться дальше с упором на искусственный интеллект».
В Microsoft поблагодарили Люсон за вклад.