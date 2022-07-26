Из мёртвых пауков сделали роборуки

Такое новое направление исследований авторы назвали некробототехникой (necrobotics). В отличие от людей и других млекопитающих, которые двигают конечностями с помощью мышц, пауки используют гидравлику. В головогруди у них расположена камера, заполненная жидкостью. Когда она сжимается, кровь направляется к конечностям, заставляя их выпрямляться. Когда давление уменьшается, ноги сокращаются.

Инженеры же вводили в головогрудь мёртвых пауков тонкую полую иглу и фиксировали клеем, а к игле подсоединяли шприц. Когда камера накачивалась воздухом, лапки паука распрямлялись, и наоборот. В результате трупы удалось использовать в более чем тысяче циклов.