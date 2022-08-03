Наука и технологии
Сегодня в 20:46
1 мин.

Из настенных роботов сделали движущиеся полки

Функционал у них обширный
Менгни Чжан, аспирант Корнелльской лаборатории архитектурной робототехники, обратил внимание не только на пространство пола для расположения роботов-помощников. Чжан хочет использовать для этих целей стены.
Из настенных роботов сделали движущиеся полки

Робот выглядит как небольшая двухколесная круглую платформа диаметром 15-20 см. На стене он удерживается благодаря насосам, которые поддерживают нужную прижимную силу, чтобы держать робота в вертикальном положении и давать ему двигаться.

Из настенных роботов сделали движущиеся полки

Этого робота инженеры оснастили полками. Небольшой “рой” таких роботов может заменить обычные полки, что особенно будет актуально для людей с ограниченными возможностями. Эти устройства можно настраивать, например запрограммировать “привозить” лекарства в определенное время с напоминаем на небольшом экране о необходимой дозировке.

“Уже существует множество подобных технологий, но большинство из них основаны на напольных устройствах, что может не очень хорошо подходить для людей, живущих в небольших городских квартирах. Поэтому я попытался сосредоточиться на роботах, лазающих по стенам в помещениях”, – говорит Чжан.

Новости партнеров
Новости партнеров