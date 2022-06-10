Из нескольких Су-57 создали единую инфосеть для незаметного уничтожения украинских ПВО

Самолёты связали в единую инфосеть для того, чтобы не задействовать радары, которые выдают противнику даже самолёт с высоким уровне скрытности. В ходе проведённого рейда Су-57 подтвердили свою малозаметность и низкую радиолокационную заметность. Работая в таком режиме, самолёты получают всю необходимую информацию и целеуказания от внешних источников — от самолётов разведывательной авиации., откуда-то ещё.

Самолёты Су-57 — истребители 5-го поколения, которые начали строить в 2000-х. Могут применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения. Среди них управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» различных семейств — от Х-31 до X-59. Класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности. корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная нагрузка истребителя составляет 10 тонн.