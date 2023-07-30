Из первых уст: Билл Гейтс запустил собственные подкасты

В ходе подкаста Роген рассказал о том, что, согласно исследованиям, 40% случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить. Они обсудили «пять привычек для здоровья мозга», включающие сон, физические упражнения, питание, умственную подготовку и эмоциональное благополучие.

Слушатели могут ожидать новых увлекательных бесед на различные темы, поскольку Гейтс явно не собирается останавливать свое шоу после первого выпуска.

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