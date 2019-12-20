Из PES 2020 начали удалять футболистов, критикующих власти Китая

Решение об удалении принял издатель игр серии в Китае — NetEase. Компания также изменила состав персонажей в двух других тайтлах.

Как сообщили журналисты, Озил опубликовал в своём аккаунте в соцсети пост, в котором назвал уйгуров воинами, преследуемыми властями. Футболист также указал, что в Китае сжигают Коран, закрывают мечети и школы, убивают религиозных деятелей, но мусульмане молчат.

Сообщается, что это вызвало гнев у китайских фанатов. После заявления Озила в Китае заблокировали его соцсети и удалили имя из поисковиков. Кроме того, китайский телеканал отменил трансляцию матча «Арсенал» – «Ман Сити».