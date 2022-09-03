Из пластиковых бутылок сделали наноалмазы

Что происходит внутри Нептуна и Урана? Чтобы выяснить это, международная команда ученых провела эксперимент, где они обстреляли лазером тонкую пленку простого полиэтилентерефталата и исследовали происходящее с помощью интенсивных лазерных вспышек.

Одним из результатов стало то, что исследователи смогли подтвердить ранее выдвинутый ими тезис о том, что внутри ледяных гигантов на периферии нашей Солнечной системы действительно идет алмазный дождь. Другой результат заключается в том, что этот метод может создать новый способ производства наноалмазов, которые необходимы, например, для высокочувствительных квантовых датчиков. Группа представила свои результаты в журнале Science Advances.

Условия в недрах ледяных планет-гигантов, таких как Нептун и Уран, экстремальны: температура достигает нескольких тысяч градусов Цельсия, а давление в разы больше, чем в атмосфере Земли. Тем не менее, подобные состояния можно ненадолго смоделировать в лаборатории: мощные лазерные вспышки попадают на образец пленочного материала, нагревают его до 6 000 градусов Цельсия за мгновение и генерируют ударную волну, которая в течение нескольких наносекунд сжимает материал до давления, в миллион раз превышающего атмосферное. “Мы обнаружили, что при таком экстремальном давлении образуются крошечные алмазы, известные как наноалмазы", - объясняет физик Доминик Краус.