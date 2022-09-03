Наука и технологии
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Из пластиковых бутылок сделали наноалмазы

Для этого они обстреляли пластик лазером
Исследовательская группа использовала лазерные вспышки для моделирования внутренностей ледяных планет. Таким образом они простимулировали новый процесс получения миниатюрных алмазов.
Из пластиковых бутылок сделали наноалмазы

Что происходит внутри Нептуна и Урана? Чтобы выяснить это, международная команда ученых провела эксперимент, где они обстреляли лазером тонкую пленку простого полиэтилентерефталата и исследовали происходящее с помощью интенсивных лазерных вспышек.

Одним из результатов стало то, что исследователи смогли подтвердить ранее выдвинутый ими тезис о том, что внутри ледяных гигантов на периферии нашей Солнечной системы действительно идет алмазный дождь. Другой результат заключается в том, что этот метод может создать новый способ производства наноалмазов, которые необходимы, например, для высокочувствительных квантовых датчиков. Группа представила свои результаты в журнале Science Advances.

Условия в недрах ледяных планет-гигантов, таких как Нептун и Уран, экстремальны: температура достигает нескольких тысяч градусов Цельсия, а давление в разы больше, чем в атмосфере Земли. Тем не менее, подобные состояния можно ненадолго смоделировать в лаборатории: мощные лазерные вспышки попадают на образец пленочного материала, нагревают его до 6 000 градусов Цельсия за мгновение и генерируют ударную волну, которая в течение нескольких наносекунд сжимает материал до давления, в миллион раз превышающего атмосферное. “Мы обнаружили, что при таком экстремальном давлении образуются крошечные алмазы, известные как наноалмазы", - объясняет физик Доминик Краус.

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