"Из последних сил": InSight отключит защиту от сбоев ради марсианского сейсмографа

В связи с тем, что энергия, доступная для марсохода InSight НАСА, уменьшается с каждым днем, команда космического аппарата пересмотрела график миссии, чтобы максимально увеличить количество научных исследований, которые они смогут провести.

Как и другие космические аппараты, InSight оснащен системой защиты от сбоев, которая автоматически включает "безопасный режим" в угрожающих ситуациях. Чтобы сейсмограф мог работать как можно дольше, команда миссии отключила эту систему защиты. Хотя это позволит прибору работать дольше, это оставляет спускаемый аппарат без защиты от внезапных, неожиданных событий, на которые земные диспетчеры не успеют отреагировать.