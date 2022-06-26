"Из последних сил": InSight отключит защиту от сбоев ради марсианского сейсмографа

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"Из последних сил": InSight отключит защиту от сбоев ради марсианского сейсмографаЭто позволит собрать как можно больше научных данных
Для того, чтобы собрать как можно больше научных данных, команда, которая занимается марсоходом inSight, решила отключить почти все системы аппарата, чтобы хватило энергии для сейсмографа марсохода.
В связи с тем, что энергия, доступная для марсохода InSight НАСА, уменьшается с каждым днем, команда космического аппарата пересмотрела график миссии, чтобы максимально увеличить количество научных исследований, которые они смогут провести.
Как и другие космические аппараты, InSight оснащен системой защиты от сбоев, которая автоматически включает "безопасный режим" в угрожающих ситуациях. Чтобы сейсмограф мог работать как можно дольше, команда миссии отключила эту систему защиты. Хотя это позволит прибору работать дольше, это оставляет спускаемый аппарат без защиты от внезапных, неожиданных событий, на которые земные диспетчеры не успеют отреагировать.
Источник:NASA
Автор:Максим МногословныйТеги:
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