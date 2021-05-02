Из проекта Илона Маска по чипированию по неизвестной причине ушёл руководитель

Ходак до недавнего времени был президентом компании. Он не объяснил, почему и на каких условиях уходит из Neuralink. То есть неясно, ушёл он добровольно или был уволен.

В твите Ходак написал, что многому научился в компании и остаётся её большим сторонником. В ответ на его сообщение, один пользователь написал, что ему не нравится смена руководства в компании, которая ещё даже не выпустила ни один продукт. На это Ходак отметил, что ему тоже данное обстоятельство не нравится.