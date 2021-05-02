Наука и технологии
Сегодня в 11:11
Из проекта Илона Маска по чипированию по неизвестной причине ушёл руководитель
Может, его уволили?
Проект Neuralink, основанный Илоном Маском, по неизвестной причине покидает сооснователь Макс Ходак (Max Hodak). Эта компания известна разработкой мозговых чипов. Недавно она показала ролик с макакой, которая играет в видеоигры благодаря вживлённому в мозг чипу.
Ходак до недавнего времени был президентом компании. Он не объяснил, почему и на каких условиях уходит из Neuralink. То есть неясно, ушёл он добровольно или был уволен.
В твите Ходак написал, что многому научился в компании и остаётся её большим сторонником. В ответ на его сообщение, один пользователь написал, что ему не нравится смена руководства в компании, которая ещё даже не выпустила ни один продукт. На это Ходак отметил, что ему тоже данное обстоятельство не нравится.