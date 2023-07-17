«Из пушки по воробьям»: астроном предложил защитить Землю с помощью ядерной ракеты

Защита Земли от больших астероидов возможна только с помощью ракеты с ядерной боеголовкой, при условии обнаружения такого объекта, движущегося в направлении нашей планеты, за несколько дней до столкновения. Об этом заявил Николай Железнов, эксперт в области астрономии.

Железнов отметил, что нет времени для отклонения астероида, поэтому необходимо запустить ракету с ядерной боеголовкой, чтобы разрушить его. В этом случае предпочтительнее, чтобы астероид разбился на мелкие обломки, чем упал целиком. Половина этих мелких обломков сгорит в атмосфере, а оставшиеся создадут кратеры, но атмосфера Земли останется нетронутой.

Железнов также отметил, что крайне маловероятно, чтобы такой опасный астероид был обнаружен только на этапе входа в атмосферу. Слежение за небом и подобными объектами ведётся постоянно, поэтому вероятность такого сценария очень низка.

Однако астроном указал, что современные технологии позволяют запустить ракету всего через полчаса после обнаружения, если она была подготовлена к пуску заранее. Это означает, что есть возможность реагировать быстро на угрозу со стороны астероида