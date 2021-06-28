Из риса сделали вакцину от холеры

При холере возникают диарея, рвота и обезвоживание. Болезнь приводит и к летальному исходу. Инфекция попадает в организм через пищеварительный тракт.

Сейчас существует несколько вакцин от холеры. Их недостатком является необходимость хранить их при низких температурах. А это значит, что их сложно транспортировать.

Учёные решили создать более удобный препарат. Сначала они генетически модифицировали рис, чтобы он начал экспрессировать белковые антигены холерного вибириона. Затем рис перемалывают в муку. Это можно хранить при комнатной температуре. Вакцина вводится не иглой — порошок просто растворяют в воде и пьют.

Препарат уже проверили на людях. У некоторых участников, к сожалению, обнаружили неблагоприятные последствия. Но учёные уже скорректировали дозировку ради безопасности.