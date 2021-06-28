Наука и технологии
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Из риса сделали вакцину от холеры

Эту вакцину выпивают, а не колют
Японские учёные создали новую вакцину от холеры. Она интересна тем, что сделана на базе белков риса. Препарат уже прошёл первую стадию клинических испытаний.
Из риса сделали вакцину от холеры

При холере возникают диарея, рвота и обезвоживание. Болезнь приводит и к летальному исходу. Инфекция попадает в организм через пищеварительный тракт.

Сейчас существует несколько вакцин от холеры. Их недостатком является необходимость хранить их при низких температурах. А это значит, что их сложно транспортировать.

Учёные решили создать более удобный препарат. Сначала они генетически модифицировали рис, чтобы он начал экспрессировать белковые антигены холерного вибириона. Затем рис перемалывают в муку. Это можно хранить при комнатной температуре. Вакцина вводится не иглой — порошок просто растворяют в воде и пьют.

Препарат уже проверили на людях. У некоторых участников, к сожалению, обнаружили неблагоприятные последствия. Но учёные уже скорректировали дозировку ради безопасности.