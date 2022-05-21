Из российского офиса TikTok украли техники на миллион рублей

Сегодня в 13:54
1 мин.
Из российского офиса TikTok украли техники на миллион рублей31 iPhone и 4 компьютера Mac
Правоохранительные органы сообщили, что офис юридического лица TikTok в России ограбили. Похитили техники Apple на сумму более миллиона рублей.
«Неизвестные проникли в офис ООО "Тикток рус" на Большой Якиманке и похитили технику фирмы Apple на сумму, превышающую 1 млн рублей. Общий ущерб устанавливается. Начата доследственная проверка», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что всего было похищено восемь часов Apple Watch, 31 iPhone, четыре компьютера Mac. Также известно, что воры не повредили замки на дверях офиса, то есть у них могли быть ключи. Предполагается, что преступники могли знать, где находится ценная техника.
Владелец TikTok открыл офис в Москве в 2019 году, чтобы, как полагали эксперты, закрепиться на российском рынке.