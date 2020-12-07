Из российского «самолёта судного дня» украли радиоаппаратуру

РЕН-ТВ пишет, что воры украли радиоаппаратуру. Самолёт привезли на аэродром, чтобы провести плановые работы по модернизации и продлению ресурса.

4 декабря в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева». По его словам, осмотр самолёта рано утром показал, что грузовой люк Ил-80 вскрывали. Затем выяснилось, что воры забрали 39 радиостанционных блоков и ещё пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

Полицейские уже сняли с поверхности грузового люка, в одном из отсеков самолёта и на брошенной внутри крышке распределительного устройства отпечатки пальцев воров. Также в отсеках нашли отпечатки их обуви.