Наука и технологии
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Из российской бронемашины сделали пулемётный пикап
Представят его в конце августа
На форуме «Армия-2020» представят новый вариант «Тигра». Из российской бронемашины сделали пулемётный пикап, или гантрак.
Как пишет «Российская газета», новую версию бронеавтомобиля создали на базе открытого «Тигра», который тоже покажут на форуме.
Журналисты уточнили, что в пулемётном пикапе пассажиров и водителя от переворота защищает мощная рама. Также машина оснащена большим количеством канистр. Это свидетельствует о том, что новой версии «Тигра» придётся действовать далеко от базы. На автомобиле также установлены два кронштейна под пулемёты.
«Российская газета» напомнила, что в зависимости от предназначения «Тигр» может работать с дизельными двигателями мощностью от 215 до 300 лошадиных сил, механической или автоматической трансмиссией.
Форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».
Ivan O'Gilvi