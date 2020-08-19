Из российской бронемашины сделали пулемётный пикап

Как пишет «Российская газета», новую версию бронеавтомобиля создали на базе открытого «Тигра», который тоже покажут на форуме.

Журналисты уточнили, что в пулемётном пикапе пассажиров и водителя от переворота защищает мощная рама. Также машина оснащена большим количеством канистр. Это свидетельствует о том, что новой версии «Тигра» придётся действовать далеко от базы. На автомобиле также установлены два кронштейна под пулемёты.

«Российская газета» напомнила, что в зависимости от предназначения «Тигр» может работать с дизельными двигателями мощностью от 215 до 300 лошадиных сил, механической или автоматической трансмиссией.

Форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».