Из российской «Лады» сделали беспилотник

Беспилотная LADA VESTA проехала по территории Первой Градской больницы. Она заменила собой Ford, который тестировался там с сентября 2020 года.

Сообщается, что за проектом беспилотной LADA VESTA стоят «МосТрансПроект» и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

Новый беспилотный автомобиль будет помогать медикам перевозить анализы между корпусами. Отмечается, что это первое такое авто, которое выполняет социальные функции в медицине. Оно позволит врачам проводить больше времени с пациентами.

LADA VESTA прошла все необходимо сертификации и получила разрешение на эксплуатацию. Пока за рулём беспилотника всё-таки находится оператор. Он должен следить за безопасностью во время движения.

Для оформления использовано фото Дептранса Москвы