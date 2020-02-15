Из саранчи сделали киборгов для военных США

Саранчу учёные решили использовать потому, что насекомому требуется всего пара сотен миллисекунд, чтобы начать регистрировать запах нового летучего вещества в воздухе. Результаты своей работы исследователи опубликовали в архиве препринтов BioRxiv. Учёным удалось трансформировать саранчу в биоробота, имплантировав ей в мозг электроды.

На эту работу Управление военно-морских исследований выделило в 2016 году $750 000.

Учёные изучили, какие нейроны в мозге насекомых реагируют на различные химические вещества. Саранча смогла различать запахи взрывчатых веществ от невзрывчатых. Для этого насекомому, как уже упоминалось, требуется лишь несколько сотен миллисекунд.