Из скорлупы грецких орехов и капель воды начали получать электричество

Из скорлупы грецких орехов и капель воды начали получать электричествоГенератор, который вырабатывает энергию из скорлупы грецких орехов и капель воды
© University of Waterloo
Изобретение размером с монету называется WEG (water-induced electric generator). Оно вырабатывает достаточно энергии, чтобы питать небольшие устройства — например, калькулятор.
Принцип работы основан на естественном процессе: при испарении воды из пористой поверхности скорлупы ионы начинают двигаться, создавая электрический заряд. При этом сама скорлупа не требует сложной обработки — достаточно очистки и придания нужной формы.
Учёные испытали разные виды ореховой скорлупы, и именно грецкий орех показал лучший результат. Один модуль WEG состоит из кусочка скорлупы, электродов, проводов, капель воды и 3D-печатного корпуса. Четыре таких модуля смогли запитать калькулятор с ЖД-экраном.
По словам разработчиков, технология может стать основой для питания небольших устройств в удалённых районах, где нет электричества. Это могут быть экологические сенсоры, носимая электроника, медицинские гаджеты или техника для ликвидации последствий катастроф.