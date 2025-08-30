Из скорлупы грецких орехов и капель воды начали получать электричество

Изобретение размером с монету называется WEG (water-induced electric generator). Оно вырабатывает достаточно энергии, чтобы питать небольшие устройства — например, калькулятор.

Принцип работы основан на естественном процессе: при испарении воды из пористой поверхности скорлупы ионы начинают двигаться, создавая электрический заряд. При этом сама скорлупа не требует сложной обработки — достаточно очистки и придания нужной формы.

Учёные испытали разные виды ореховой скорлупы, и именно грецкий орех показал лучший результат. Один модуль WEG состоит из кусочка скорлупы, электродов, проводов, капель воды и 3D-печатного корпуса. Четыре таких модуля смогли запитать калькулятор с ЖД-экраном.

По словам разработчиков, технология может стать основой для питания небольших устройств в удалённых районах, где нет электричества. Это могут быть экологические сенсоры, носимая электроника, медицинские гаджеты или техника для ликвидации последствий катастроф.