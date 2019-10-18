Наука и технологии
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Из сотни iPhone сделали гитару
Она работает!
Москвич рассказал о создании «самой необычной гитары в своей жизни». Она собрана из 107 iPhone.
Проект гитары называется iCaster. Инструмент рабочий, на нём можно играть музыку. Процесс создания гитары и игру на ней умелец показал в видео на YouTube-канале ArtMayer:
Конечно, не все детали iPhone пошли в дело. Мастеру пришлось избавиться от множества экранов и батарей. В основном в ход шли корпуса смартфонов. Их умелец склеивал вместе в пластины — основу для будущей гитары. Затем из этого он вырезал корпус инструмента.
Мастер сообщил, что «айфоны реально дают очень много верхов, несмотря на то, что сустейн-блок гитары выполнен из красного дерева».
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