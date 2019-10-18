Из сотни iPhone сделали гитару

Конечно, не все детали iPhone пошли в дело. Мастеру пришлось избавиться от множества экранов и батарей. В основном в ход шли корпуса смартфонов. Их умелец склеивал вместе в пластины — основу для будущей гитары. Затем из этого он вырезал корпус инструмента.

Мастер сообщил, что «айфоны реально дают очень много верхов, несмотря на то, что сустейн-блок гитары выполнен из красного дерева».