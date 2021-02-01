Из спутникового ТВ «Триколор» исчезнут несколько каналов из-за ссоры с «Газпром-медиа»

Как уточняет ТАСС, с 1 февраля абоненты «Триколора» не могут смотреть все телеканалы из пакета телевизионной компании «Ред медиа», которая входит в холдинг «Газпром-медиа». Это спортивные пакеты «Матч! Футбол» и «Матч премьер», а также каналы различной тематической направленности.

В «Газпром-медиа» рассказали, что «Триколор» в «ультимативном порядке» потребовал от «Ред медиа» пересмотреть коммерческую часть действующего договора. «Газпром-медиа» счёл требования бывшего партнёра неприемлемыми. В холдинге пояснили, что придерживаются принципов единой ценовой политики для всех операторов платного ТВ. Если бы «Газпром-медиа» согласился с «Триколором», то последний получил бы преимущества.

В целом, холдинг заявил, что в любое время готов продолжить переговоры с оператором.