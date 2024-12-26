Из средневекового сортира достали 500-летний башмак из дерева

Возраст башмака, известного как кломп, составляет около 500 лет. Он сохранился благодаря анаэробным условиям в уборной, пишет N+1 со ссылкой на The History Blog. Деревянная обувь была обычным выбором голландских крестьян и рыбаков на протяжении многих веков, но было найдено всего около 40 старинных образцов, и большинство из них находятся в плохом состоянии.

Эта обувь, изготовленная из березы, уникальна. Это первый известный березовый кломп с двойным каблуком, что позволяет предположить, что это была не рабочая, а городская обувь для повседневного использования. Она соответствует современному европейскому размеру 36.