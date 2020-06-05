Из старых iPhone сделали забор

Видеороликом поделился пользователь minhhienapple. Ограждение для дома состоит из корпусов различных моделей iPhone — видны, например, iPhone 6 и iPhone 7. Цвета использованы самые разные, как и размеры. Как сообщают СМИ, опубликовавший видео вьетнамец работает в сервисном центре. Именно поэтому он смог достать такое большое количество корпусов от смартфонов.

Выглядит такой забор, как минимум, необычно. Вероятно, он достаточно крепкий, ведь корпуса iPhone использовались для облицовки.

В прошлом году москвич показал гитару, собранную из 107 iPhone. Он тоже использовал для проекта в основном корпуса смартфонов.