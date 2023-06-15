Из стволовых клеток человека впервые создали эмбрион

Эти выращенные в лаборатории структуры напоминают человеческие эмбрионы на ранней стадии развития и могут дать ценные сведения о генетических нарушениях и причинах повторяющихся выкидышей.

Однако создание этих синтетических эмбрионов вызывает этические и юридические проблемы, поскольку они выходят за рамки действующих норм во многих странах. Хотя эти структуры не имеют бьющегося сердца или развивающегося мозга, они содержат клетки, из которых обычно формируются плацента, желточный мешок и эмбрион.

Несмотря на отсутствие планов клинического использования или имплантации в матку, исследование призвано пролить свет на ранние стадии развития человека, которые остаются практически неизученными из-за законодательных ограничений на культивирование эмбрионов.

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