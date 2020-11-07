Из тараканов сделали киборгов

На мадагаскарских тараканах установили имплантат, платы управления и уникальные матричные штрихкоды. Над насекомыми размещают камеру, а алгоритм отслеживает положение каждого таракана и даёт ему персональные команды.

Инженеры показали, что тараканов-киборгов можно выстраивать в нужные фигуры. Они способны выстроиться, например, в букву. К насекомому в рамках эксперимента также прикрепили маркер, который мог водить по бумажному листу. Управляемый таракан мог с помощью этого нарисовать на листе фигуры. Ещё тараканы-киборги могут двигать пластиковую сферу.

Тот факт, что насекомые работаю в рое позволяет легко справиться с ситуацией, когда одно насекомое выходит из строя. Тогда его просто может заменить другое.