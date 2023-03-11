Из вечной мерзлоты достали вирус... он оказался живым

Из вечной мерзлоты достали вирус... он оказался живымИ таких еще много
Чтобы лучше понять, какую опасность представляют замороженные вирусы, международная группа ученых из Франции, России и Германии проверила образцы земли, взятые из сибирской вечной мерзлоты. Им удалось “оживить” вирус, который провел почти 50 000 лет в вечной мерзлоте.
Фото: Viruses
По словам ученых, вечная мерзлота, а именно замерзший слой почвы, продолжает таять из-за глобального потепления, что может привести к пробуждению вирусов, которые находились в спящем состоянии тысячелетиями.
Так, в сибирской вечной мерзлоте они обнаружили вирусы, возраст самого старого из них составляет около 48 500 лет.
Согласно исследованию, штаммы принадлежали к пяти семействам вирусов - пандоравирус, кедратвирус, мегавирус и пакманвирус, а также новый штамм питовируса.
Ученые предупредили, что вирусы, которые остаются заразными после длительного замораживания, могут представлять угрозу для человечества.
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