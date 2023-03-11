Из вечной мерзлоты достали вирус... он оказался живым

По словам ученых, вечная мерзлота, а именно замерзший слой почвы, продолжает таять из-за глобального потепления, что может привести к пробуждению вирусов, которые находились в спящем состоянии тысячелетиями.

Так, в сибирской вечной мерзлоте они обнаружили вирусы, возраст самого старого из них составляет около 48 500 лет.

Согласно исследованию, штаммы принадлежали к пяти семействам вирусов - пандоравирус, кедратвирус, мегавирус и пакманвирус, а также новый штамм питовируса.

Ученые предупредили, что вирусы, которые остаются заразными после длительного замораживания, могут представлять угрозу для человечества.

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