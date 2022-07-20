Из-за аномальной жары серверы в Лондоне охлаждают благодаря воде из шлангов

"Во многих центрах обработки данных в Лондоне на крыше сейчас находятся люди со шлангами", - говорит Адриан Тревельян, директор по послепродажному обслуживанию компании Airedale International, которая поставляет и обслуживает системы охлаждения для центров обработки данных.

“Небольшие центры обработки данных в плотных городских районах, работающие почти на полную мощность, скорее всего, будут нуждаться в экстренном орошении шлангами во время жаркой погоды", – заявил он. По словам Тревельяна, такое орошение снижает температуру окружающей среды вокруг змеевиков испарителя, чтобы они продолжали эффективно рассеивать тепло. Он отказался назвать конкретные компании, применяющие эту технику.

"Это может избавить вас от проблемы в очень жаркий день, но вы, возможно, сократите срок службы оборудования", - говорит София Флюкер, директор консалтинговой компании Operational Intelligence, специализирующейся на центрах обработки данных, отметив, что если это делается в местах с жесткой водой, таких как Лондон, это может привести к образованию накипи на оборудовании.