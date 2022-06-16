Из-за антипрививочников по COVID-19 теперь отказываются прививаться от гриппа

“Вызывает тревогу тот факт, что споры вокруг вакцинации от COVID-19 могут подорвать отдельные усилия общественного здравоохранения, которые спасают тысячи жизней каждый год”, - говорит ведущий автор исследования Ричард Лейхтер, доктор медицины, врач-резидент Калифорнийского университета здоровья и Медицинской школы Дэвида Геффена. “Многие американцы, которые раньше никогда не отказывались от рутинной, потенциально жизненно важной вакцины, стали это делать”.

По словам исследователей, это подтверждает, что отношение к вакцине против коронавируса может подорвать общую веру в медицину и роль правительства в общественном здравоохранении.

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