Ferra

Из-за атаки хакеров Скотланд-Ярд начал рассылать матерные письма

«Что вы сделаете? Позвоните в полицию?»
Хакеры взломали почтовый ящик и Twitter-аккаунт штаб-квартиры полиции Лондона Скотланд-Ярда. Пользователей начали бомбардировать письмами с нецензурными выражениями и призывами освободить рэпера Digga D.

Некоторые сообщения были такого содержания: «F**K THE POLICE FREE THE GANG» и «what you gonna do phone the police?» («Что вы сделаете? Позвоните в полицию?»). Представитель Скотланд-Ярда сообщил в своём твиттере, что официальный аккаунт взломан и попросил игнорировать сообщения. Впрочем, как сообщает The Telegraph, твиты хакеров уже удалили.

Полиция рассказала, что уязвимость была обнаружен только у интернет-провайдера MyNewsDesk, услуги которого Скотланд-Ярд использует для публикации новостей. Остальные компьютерные системы полиции находятся в безопасности и под контролем.

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