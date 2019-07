Из-за атаки хакеров Скотланд-Ярд начал рассылать матерные письма

Некоторые сообщения были такого содержания: «F**K THE POLICE FREE THE GANG» и «what you gonna do phone the police?» («Что вы сделаете? Позвоните в полицию?»). Представитель Скотланд-Ярда сообщил в своём твиттере, что официальный аккаунт взломан и попросил игнорировать сообщения. Впрочем, как сообщает The Telegraph, твиты хакеров уже удалили.

Полиция рассказала, что уязвимость была обнаружен только у интернет-провайдера MyNewsDesk, услуги которого Скотланд-Ярд использует для публикации новостей. Остальные компьютерные системы полиции находятся в безопасности и под контролем.