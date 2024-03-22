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Наука и технологии
Опубликовано 22 марта 2024, 19:30
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Из-за аварий с Boeing появился сайт, который покажет на каком самолете летите вы

Вдруг вы из-за этого сейчас переживаете
Тревожные пассажиры самолетов теперь могут вздохнуть немного легче благодаря новому сайту, который поможет вам узнать, будете ли вы лететь на самолете Boeing.

Сайт Am I Flying on a Boeing создан для быстрого ответа на этот вопрос. Просто введите номер рейса и дату поездки, и сайт получит данные из глобальной распределительной системы (GDS), чтобы сообщить вам самолет, на котором вы полетите.

Сайт, созданный Шреем Гуптой, основателем туристического стартапа Anecdote, призван сделать информацию о рейсах более доступной. «Другие сайты бронирования скрывают эту информацию», — говорит Гупта, ссылаясь на тенденцию некоторых платформ скрывать информацию о самолете, либо «прятать» ее.

Хотя это не первый сайт такого рода, Am I Flying on a Boeing может похвастаться тем, что использует «самую свежую» информацию. Авиакомпании могут менять самолеты, признает Гупта, но мы используем актуальные данные GDS, чтобы показать, на какой рейс вы запланированы в данный момент, а не исторические данные.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сайт
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#Boeing