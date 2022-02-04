Из-за чего деревья в Техасе "взрываются"

На этой неделе жители города, расположенного к северу от Далласа, штат Техас, были разбужены посреди ночи тем, что звучало как залп выстрелов возле их дома. Когда они, наконец, выбрались на улицу, то узнали, что эти шокирующие звуки были вызваны взрывом деревьев.

В интервью местному телеканалу NBC DFW жительница Принстона, штат Техас, Лорен Ревер рассказала, что во время сильного бурана на этой неделе температура опустилась настолько низко, что сок внутри окружающих деревьев замерз. Когда жидкость затвердела, она расширилась, в итоге деревья разорвались и издали похожий на выстрел хлопок. Вырвавшиеся деревья повалили другие, в итоге разрушив сарай Ревер, который рухнул под обломками и льдом.