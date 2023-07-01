Из-за чего Илон Маск и Марк Цукерберг решили подраться в клетке

Президент UFC Дана Уайт уже носит футболку с надписью «Цукерберг VS Маск» и занимается подготовкой к бою. Спортсмены проходят подготовку, а букмекеры создали рынок гипотетических ставок, оценивая шансы каждого миллиардера на победу. Хотя сами миллиардеры не подтвердили ни дату, ни место проведения поединка, они снова стали объектами мемов.

История развернулась после серии обменов мнениями между бизнес-магнатами в социальных сетях. Маск, известный своей эксцентричностью, первым выразил желание подраться в сообщении на своей странице в Twitter. Удивительно, но Цукерберг, невзрачный программист в скромной серой футболке, который обычно избегает шумихи, откликнулся и с готовностью принял вызов, просто сказав: «Назови место» в запрещенном в России Instagram*.

Маск, который не любит отступать, предложил встретиться в октагоне в Лас-Вегасе, но быстро добавил саркастическое замечание, что его любимая тактика – лечь на оппонента, чтобы они ничего не смог сделать. История приобрела комический оттенок, когда Майе Маск, мать Илона, публично запретила своему сыну участвовать в поединке. Не успокоившись, миллиардер ответил: «Мама, я все равно буду драться с ним, прекрати».

Серьезность намерений Маска и Цукерберга подтвердил президент UFC Дана Уайт, который заявил, что разговаривал с обоими миллиардерами, и оба якобы выразили готовность участвовать в поединке. Энтузиазм Уайта также обусловлен финансовыми соображениями, поскольку он оценил потенциальную прибыль от поединка в один миллиард долларов. В подтверждение этого ожидается, что цены на билеты на это мероприятие превысят обычные 80 долларов, а сообщения в социальных сетях говорят о том, что подготовка к «бою века» идет полным ходом.

Если бой все же состоится, в нем примут участие двое мужчин среднего возраста, которые никогда профессионально не занимались боевыми видами спорта и находятся в совершенно разных весовых категориях. Илон Маск, которому 52 года, выше и тяжелее Цукерберга. При росте почти 186 сантиметров Маск весит около 82 килограммов. Цукерберг, напротив, значительно меньше: при росте 173 сантиметра он весит около 70 килограммов. Однако преимущество Цукерберга в том, что он моложе, выносливее и находится в лучшей физической форме по сравнению с Маском. Джонни Авелло, генеральный директор DraftKings по гонкам и спортивным операциям, считает, что сильные стороны Цукерберга помогут ему одержать победу.

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