Из-за чего кошка может обижаться на вас: четыре причины

У кошек может быть несколько причин для обиды. И вот из них основные.

Недостаток внимания. Кошки некоторых пород переносят одиночество хуже, чем другие. Это рэгдолл, сфинкс, корниш-рекс. Долго проводить время одни они не могут. Кроме того, ваша кошка может обидеться и на то, что вас долго нет дома.

Наказание и грубое обращение. Если вы хотите дать кошке понять, что она что-то сделала не так, то объяснять это нужно во время проступка. Тогда наказание будет заслуженным. Да, питомец может обидеться из-за этого, однако сразу же мириться не стоит. Лучше подождать какое-то время.