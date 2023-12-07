Наука и технологии
00:00, 07 декабря 2023
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Из-за чего кошка может обижаться на вас: четыре причины

Обратите на них внимание

Иногда мы можем причинить боль питомцу, даже не подозревая об этом. Если ваш кот или ваша кошка на вас обиделись, то это может быть связано с вашим поведением.

У кошек может быть несколько причин для обиды. И вот из них основные.

Недостаток внимания. Кошки некоторых пород переносят одиночество хуже, чем другие. Это рэгдолл, сфинкс, корниш-рекс. Долго проводить время одни они не могут. Кроме того, ваша кошка может обидеться и на то, что вас долго нет дома.

Наказание и грубое обращение. Если вы хотите дать кошке понять, что она что-то сделала не так, то объяснять это нужно во время проступка. Тогда наказание будет заслуженным. Да, питомец может обидеться из-за этого, однако сразу же мириться не стоит. Лучше подождать какое-то время.

Из-за чего кошка может обижаться на вас: четыре причины
© iXBT.com

Слишком громкие звуки. У кошек очень чувствительный слух. Они могут слышать и те звуки, которые недоступны уху человека. Если же она услышит что-то громкое, то может нечаянно вас поцарапать, что-то разбить и т.п. в попытках скрыться от источника этого звука. Ругать за это питомца нельзя - лучшей дайте ему время успокоиться, прийти в себя.

Проведение гигиенических процедур, лечение. Это может быть стрижка когтей, купание, чистка ушей. Приучайте ко всем этим процедурам кошку с детства.

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