Из-за чего повышается уровень мирового океана: отвечает учёный

Из-за чего повышается уровень мирового океана: отвечает учёныйПишет об этом издание The Conversation
По словам эксперта, из-за повышения уровня океана в течение следующих 30 лет в районе побережья Персидского залива и Атлантики могут периодически возникать наводнения. Согласно отчёту Национального управления океанических и атмосферных исследований США, американцы должны быть готовы к повышению уровня океана на 10-12 дюймов (25-30 см). Это связано с глобальным потеплением и с опусканием суши.
Также это значит, что Майами, где происходят опасные наводнения во время приливов, будет подвержен более разрушительным наводнениям. Так, в отчёте говорится, что к 2050 году умеренные прибрежные наводнения в Штатах станут происходить в 10 раз чаще.
Кроме того, изменение климата способствует повышению уровня мирового океана двумя способами. Первый - тепловое расширение. Оно происходит, когда океан нагревается. Тепло заставляет молекулы воды отдаляться друг от друга, в результате чего уровень воды поднимается выше.
Ещё один способ - таяние льда на суше. В результате таяния вода стекает в океан, увеличивая его общую массу. Так, примерно 50% повышения уровня мирового океана было вызвано именно таянием льдов за последние несколько десятков лет.
Сейчас же, например, полярные ледяные щиты в Гренландии и Антарктиде содержат столько воды, что если они полностью растают, то уровень океана увеличится на 200 футов, или на 60-70 метров.