Из-за чего повышается уровень мирового океана: отвечает учёный

По словам эксперта, из-за повышения уровня океана в течение следующих 30 лет в районе побережья Персидского залива и Атлантики могут периодически возникать наводнения. Согласно отчёту Национального управления океанических и атмосферных исследований США, американцы должны быть готовы к повышению уровня океана на 10-12 дюймов (25-30 см). Это связано с глобальным потеплением и с опусканием суши.

Также это значит, что Майами, где происходят опасные наводнения во время приливов, будет подвержен более разрушительным наводнениям. Так, в отчёте говорится, что к 2050 году умеренные прибрежные наводнения в Штатах станут происходить в 10 раз чаще.